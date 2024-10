“Nessuna nuova tassa, siamo contrarissimi a imporre nuove tasse. Ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole dette ieri” dal ministro Giorgetti, ma “finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani”.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea di Confindustria a Bari.

Aggiornamento ore 6.09

“Una pace giusta” per la guerra in Ucraina “non significa però la resa di Kiev”.

Sono le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in un videomessaggio inviato al Festival nazionale dell’Economia civile in corso a Firenze, ricordando che questi giorni “vedono il governo, anche come presidente del G7, lavorare senza sosta con i nostri partner per il cessate il fuoco in Libano e a Gaza, e per evitare ulteriori escalation.

Aggiornamento ore 9.41

“Ce ne stiamo occupando giorno e notte, come se fossero nostri figli, con il ministro Crosetto e informando sempre il presidente del Consiglio. Al momento sono al sicuro.

Perché una delle prime cose che ho chiesto all’autorità israeliana, presidente della Repubblica e al ministro degli Esteri, è quella di evitare qualsiasi attacco nelle zone circostanti alla base italiana dell’Unifil. Abbiamo avuto risposta positiva”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Taiani, parlando del contingente italiano Unifil con i giornalisti a Bari a margine dell’assemblea di Confindustria.

Aggiornamento ore 13.48