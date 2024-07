Netanyahu al Congresso USA: come è andata

‘Usa e Israele devono restare uniti, l’Iran è la minaccia’: Netanyahu si presenta, ma divide il Congresso americano.

Decine di posti liberi dai parlamentari dem in protesta. Pelosi: il peggior discorso di un leader straniero. Capitol Hill blindato. Spray al peperoncino sui manifestanti. ‘Utili idioti di Teheran’, li definisce il premier israeliano.

“Sono venuto qui per assicurarvi una cosa, che vinceremo e la nostra sarà una vittoria totale. Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civiltà, tra coloro che glorificano la morte e coloro che glorificano la vita. Per far trionfare le forze della civiltà, Usa e Israele devono stare insieme”.