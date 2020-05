Netflix apre sede a Roma: come candidarsi, quando, posizioni aperte, requisiti, come fare

Netflix apre sede a Roma: come candidarsi, quando, posizioni aperte, requisiti, come...

Una buona notizia per chi ‘ama’ il cinema in streaming e nello stesso momento è alla ricerca di un posto di lavoro. Netflix apre infatti una sede a Roma: una notizia che farà davvero piacere a tanti, e che soprattutto ‘apre’ scenari importanti sul fronte della occupazione.

Specie in una fase come questa, delicatissima per via del coronavirus e con tutti i dubbi del caso anche sulle paure circa la crisi economica che vi è già in atto: ma come fare per aderire? Chi può farlo? QUali sono le posizioni aperte e come candidarsi? Ecco tutte le indicazioni del caso.

Netflix apre sede a Roma: quando, come candidarsi, chi può

La nota azienda Netflix aprirà a breve i suoi uffici nella sede di Roma. Quali sono le posizioni aperte e come candidarsi?

Come sappiamo Netflix è una tra le più apprezzate aziende che si dedicano alla distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti a pagamento, fondata nel 1997.

L’azienda ha già diverse sedi aperte in varie parti del mondo, come in California, Brasile, Paesi Bassi, India, Giappone e Corea del Sud. A stretto giro di posta, dunque, aprirà anche in Italia, a Roma.

Leggi anche: Netflix, Unorthodox nuova serie tv boom di successo: di cosa parla la serie, storia vera, streaming e trailer (VIDEO)

L’apertura di uffici a Roma di Netflix sta facendo emozionare molti lavoratori del mondo dell’audiovisivo, che potranno cogliere l’occasione per lavorare per uno dei più importanti broadcaster al mondo.

Tra i primi annunci apparsi sulla piattaforma emergono posizioni aperte nei settori marketing, pubbliche relazioni e nuove produzioni. In questo periodo di evidente crisi mondiale a causa dell’emergenza Covid-19, si tratta di una manna dal cielo per il morale di tanti italiani che hanno perso i propri lavori e non sanno come fare.

Il primo annuncio per la sede di Roma è stato pubblicato sul sito ufficiale.

Leggi anche: Dead to me Amiche per la morte: stagione 2 in uscita su Netflix: cast, trama, streaming

Come candidarsi per lavorare a Netflix a Roma

Ad oggi, per la sede di Roma, Netflix ha aperto la posizione per un posto di Coordinator, Post Production, Italian Originals. Per candidarsi è necessario visitare il sito ufficiale, accedendo alla sezione carriere, che si può trovare all’indirizzo jobs.netflix.com e compilare la domanda per l’impiego.