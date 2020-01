Netflix apre una sede a Roma: “E’ la città ideale”

Netflix arriva in Italia. C’è già direte, ma nei prossimi mesi arriverà la presenza fisica nel nostro paese del più famoso servizio di streaming al mondo. Netflix aprirà infatti una sede a Roma, dopo aver portato inizialmente la divisione italiana in Olanda. La notizia si era appresa già nei mesi scorsi, ora è arrivata la conferma.

Sono lontani i tempi di Via Veneto e Fellini, e le star del cinema mondiale a fare tappa fissa nella Capitale. Ora però l’arrivo di Netflix aggiungerà ulteriore peso specifico a Roma per quanto riguarda l’industria cinematografica. Proprio in queste ore la grande N sta cercando la collocazione ideale per i suoi uffici.

Netflix a Roma: “E’ la città ideale”

Roma d’altronde è già molto presente delle produzioni Netflix, che hanno visto la Capitale divisa in bande in Suburra e le baby squillo nell’omonima serie televisiva con la colonna sonora di Tommaso Paradiso. Non poteva che essere quindi Roma la città dove aprire i primi sudi italiani di Netflix, che conta già milioni di abbonati nel nostro paese.

Perché proprio Roma? A spiegarlo al Messaggero è Kelly Luegenbiehl, vicepresidente elle dserie originali Netflix per l’Europa, Medio Oriente ed Africa: “Sin dall’avvio del servizio in Italia nel 2015, siamo stati accolti con entusiasmo dai nostri tanti abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una varietà di creatori, dai più conosciuti alle voci emergenti. Aprire un ufficio a Roma è il logico passo successivo nel nostro impegno a lungo termine in Italia, e ci permetterà di rafforzare le nostre molteplici partnership creative e di lavorare su una crescente offerta di film e serie Made in Italy e che potranno essere apprezzati dal pubblico in tutto il mondo”, ha concluso.