Netflix aumentano i prezzi degli abbonamenti: ecco come, quanto e da quando

Netflix aumentano i prezzi: e gli utenti non ne saranno propriamente felicissimi. Sono in corso delle trasformazioni piuttosto evidenti, in questi giorni, per Netflix, che sta variando non soltanto il suo listino di palinsesto e di programmazione con alcune delle principali serie Tv che sono in calo: ma stanno anche aumentando i prezzi.

Altro che down su Netflix: abbonamento in aumento catalogo download e serie tv. Quanto?

Per la prima volta dal suo arrivo in Italia, Netflix ha infatti scelto di applicare degli aumenti di prezzo sui suoi abbonamenti mensili. Vediamo cosa succede.

Netflix è ormai da tempo un vero il gigante dello streaming di serie TV, film e altro: tuttavia in questi giorni ha inaugurato una politica che non piacerà agli utenti, quella dell’aumento dei prezzi degli abbonamenti.

E’ la prima volta che Neflix sceglie di applicare degli aumenti di prezzo sui suoi abbonamenti mensili: dal prossimo mese alcune cose cambieranno.

In primo luogo i già abbonati inizieranno a subire l’aumento a partire dal canone del mese prossimo, al contrario dei nuovi iscritti che subiranno da subito questo nuovo prezzario.

Fin dal 2015, su Netflix per usare lo streaming serviva la sottoscrizione a uno dei tre abbonamenti disponibili. Il costo è sempre stato fisso e pari a:

7,99 euro per la sottoscrizione Base;

10,99 euro per la sottoscrizione Standard;

13,99 euro per la sottoscrizione Premium.

Fatta salva la versione base dell’abbonamento, Netflix potrebbe applicare un aumento sugli ultimi due, i con un aumento di circa uno o due euro.

Pare infatti che l’abbonamento Standard, salvo smentite dell’ultim’ora, arriverà a costare circa 11,99 euro al mese, mentre la versione Premium di Netflix potrebbe giungere a 15,99 euro al mese.

Non cambieranno le peculiarità di ogni piano tuttavia non muteranno: l’azienda ha dichiarato che gli utenti riceveranno presto delle comunicazioni relative a tali cambiamenti e aumenti di prezzo.

Tramite una notifica email, ogni abbonato verrà reso consapevole dell’aumento, con inizio a partire dal rinnovo successivo. Secondo le comunicazioni ci sarà almeno un gap di un mese tra la notifica e l’effettiva modifica.