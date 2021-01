Netflix e Prime Video: il 2021 inizia all’insegna delle novità

Comincia col botto il nuovo anno per le due piattaforme regine dello streaming video, ossia Netflix e Amazon Prime Video, che nel 2020 hanno ottenuto risultati davvero soddisfacenti dal punto di vista sia degli abbonamenti sottoscritti che della qualità delle proprie proposte. Già a partire da gennaio, infatti, sono diverse le nuove uscite pronte ad allietare le giornate degli appassionati di film, cartoni e serie tv: ecco alcune delle più interessanti.

Le uscite da non perdere su Netflix a gennaio 2021

Come da consuetudine, la piattaforma Netflix è pronta ad aggiornare il proprio catalogo con diverse novità, previste a partire da gennaio. Una delle più attese è certamente Cobra Kai, il sequel/spin off del film del 1984 The Karate Kid – Per Vincere Domani che promette di accontentare sia i vecchi fan del film diretto da John G. Avildsen che il pubblico più giovane.

Partendo dalla storia originale e, in particolare, seguendo la vita di Johnny Lawrence, il “cattivo” del film, Cobra Kai introduce infatti nuovi personaggi e riaccende la rivalità tra lo stesso Lawrence e Daniel LaRusso, il famoso allievo del maestro Miyagi divenuto, nel frattempo, insegnante di karate di un suo giovane dipendente.

Non solo Cobra Kai, però: nelle prossime settimane sbarca su Netflix anche Lupin Parte 1, una nuova serie tv con protagonista Omar Sy nei panni di un ladro gentiluomo ispirato proprio ad Arsène Lupin. Rivisitazione in chiave contemporanea dei romanzi di Maurice LeBlanc, la serie Netflix annovera nel cast tra gli altri Reed Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme e Ludivine Sagnier.

Alle due proposte citate, si aggiungono tra i film la trilogia di Spiderman, La tigre bianca e What Happened to Mr. Cha, oltre alle serie Monarca, 50M2 e Suits. Diverse anche le proposte di animazione, come My Hero Academia, Disincanto e Memore di Idhun, e i documentari, tra cui Le guide di Headspace: Meditazione, Minimalismo: Il meno è ora e Surviving Death: Cosa c’è dopo la morte?.

Anime, film e serie tv: un ricco gennaio su Prime Video

Se l’offerta di Netflix si arricchisce di nuove proposte adatte a tutti i gusti, non sono da meno le novità di Amazon Prime Video. Il nuovo anno si apre infatti con diversi titoli interessanti, sia per quanto riguarda i film che l’animazione e le serie tv.

La terza stagione di American Gods, per esempio, è particolarmente attesa da tantissimi fan, così come per gli amanti del genere legal crime il catalogo è pronto ad arricchirsi con le stagioni da 11 a 13 di Law & Order: Unità Speciale, una delle serie più seguite di sempre di questo filone.

Come detto non mancano film di assoluto interesse, come Downsizing – Vivere alla grande con Matt Damon, Mission: Impossible – Rogue Nation con protagonista Tom Cruise e l’amatissimo Il Codice Da Vinci, tratto dal romanzo di Dan Brown e portato al successo sul grande schermo da Tom Hanks.

Molto valida anche la proposta di anime giapponesi: dal 1 gennaio 2021 è disponibile per esempio Goblin Slayer!, tratto dalla serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyūper e per la prima volta doppiato in italiano, e dalla stessa data è possibile vedere anche le stagioni 5, 6 e 7 di Inuyasha, l’anime incentrato sulla ricerca dei frammenti della sfera dei quattro spiriti.

