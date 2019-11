Netflix, elenco completo dei titoli cancellati a Novembre. Ecco cosa non vedremo più

Continuano, come progressivamente è d’abitudine, le trasformazioni e i cambiamenti su Netflix. Ecco qui, infatti, l’elenco completo dei titoli cancellati a Novembre.

Come già successo, sulla piattaforma streaming spesso si ha a che fare con diversi cambi. E gli utenti di Netflix certo restano delusi:vedere nuove serie televisive e film eliminati dal catalogo non è mai piacevole.

Anche nel mese di Novembre la situazione si ripete. E dunque, ecco quali sono i programmi che non andranno in onda.

I clienti che hanno un account Netflix stanno inviando diverse segnalazioni di protesta da quando la piattaforma ha deciso, rispetto a diversi contenuti multimediali, di provvedere alla cancellati. Purtroppo è una situazione frequente su Netflix e la piattaforma di streaming online ha deciso di proseguire su questa strada.

Pertanto provvederà eliminare altre serie televisive. Ma per quale ragione? Benché Netflix sia il servizio streaming più utilizzato al mondo spesso finisce per deludere i suoi clienti: se in alcuni casi il network si è visto obbligato ad eliminare alcuni film e serie televisive perché i diritti di licenza acquistati sono scaduti, in altri casi la ragione è che quel contenuto multimediale non ha riscosso un forte successo e le spese da sostenere sono alte.

Gli abbonati hanno visto cancellate serie televisive come Lost, Revenge, la vita segreta di una teenager americana, The 100 e altre e nel mese di Novembre si continua in tal senso.

Netflix elimina nuovi titoli: ecco quali sono

Il gigante di streaming online noto in tutto il mondo avvisa i suoi utenti dei nuovi programmi multimediali in scadenza a Novembre: dal giorno 14 di Novembre si darà l’addio al film thriller/mistery Death Note, mentre il 16 di Novembre è l’ultimo giorno della mini serie televisiva canadese/statunitense conosciuta con il nome di Ascension. E poi Netflix annuncia anche la scadenza di Religion of Sports il 22 di Novembre.

Per il momento sono questi i tre titoli in scadenza questo mese, ma alcune voci da corridoio rivelano che non saranno gli unici; non resta che attendere notizie ufficiali dalla piattaforma.