Netflix, film e serie gratis senza abbonamento: quali sono e come vederli

Vedere Netflix gratis e senza abbonamento? E’ possibile, ma ovviamente in maniera molto limitata. Il colosso dello streaming ha infatti deciso di rendere disponibili gratuitamente alcuni film e serie televisive del proprio, sconfinato, catalogo. Un modo per avvicinare chi non ha un abbonamento e invitarlo a sottoscriverlo qualora fosse rimasto soddisfatto della sorta di prova.

Una mossa inedita da parte di Netflix che prima di oggi non aveva mai preso una decisione del genere. Ha riscosso molto successo il mese gratuito prima di attivare l’abbonamento, ora si è pensato di rendere gratuiti alcuni prodotti per avvicinare il pubblico alla piattaforma. Mossa azzeccata? Sarà il tempo a dirlo. Intanto vediamo quali sono i film e le serie tv da guardare senza abbonamento.

Netflix gratis, come fare

Per guardare i film e le serie televisive messe a disposizione da Netflix è necessario collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, scegliere il prodotto e cliccare su ‘guarda ora’. Niente di più semplice. Certo, al momento la scelta delle visioni non è così ampia. Ma è già un inizio, e non è detto che il catalogo delle visioni gratuite non possa ampliarsi in futuro.

Di seguito la lista delle serie televisive, di cui è disponibile l’episodio pilota, e il film da gardare gratuitamente su Netflix:

Murder Mistery (Film);

Bird Box (Film);

I due papi (Film);

Stranger Things (primo episodio);

Elite (primo episodio);

Baby Boss: Di nuovo in affari (primo episodio);

When They See Us (primo episodio);

L’amore è cieco (primo episodio);

Il nostro pianeta (primo episodio);

Grace and Frankie (primo episodio).