Netflix Giugno 2020: serie TV e film, tutte le novità in catalogo e i titoli in uscita

Netflix non rallenta mai: e nei giorni in cui viene confermata e ufficializzata l’intesa, raggiunta già a novembre, con Tim per un proficuo interscambio di contenuti con il Monto Tim Vision, arrivano anche le nuove conferme circa i titoli e le novità relative alle uscite in catalogo per Giugno 2020.

Netflix Giugno 2020: serie TV e film in uscita

La piattaforma di streaming Netflix sta aggiornando il catalogo dei contenuti disponibili. Sono in arrivo per Giugno numerosi nuovi prodotti: nuove e vecchie serie tv, anime, documentari, e ovviamente film originali e reality show.

Tra questi, la fortemente attesa la quarta stagione di Tredici – 13 Reasons Why. Ecco l’elenco di tutti i titoli.

Le serie tv in arrivo su Netflix a giugno 2020

Pure per Giugno vi è grande attesa per le serie tv. Dopo il boom di Skam Italia 4, incentrato sulla vita della ragazza italo-tunisina Sana, su Netflix torna il 5 giugno Tredici con la quarta e ultima stagione.

Gli allievi della Liberty High School, prima di salutarsi, dovranno proteggere un segreto sepolto e prendere scelte cruciali che potrebbero cambiare la loro vita per sempre. Che cosa accadrà?

Ecco l’elenco di tutte le uscite:

DC’s Legends of Tomorrow, quarta stagione (1 giugno)

L’Attacco dei Giganti, terza stagione seconda parte (1 giugno)

Marblegen, prima stagione (1 giugno)

Le amiche di mamma – Fuller House, quinta stagione seconda parte (2 giugno)

Baki, seconda stagione (4 giugno)

Tredici – 13 Reasons Why, quarta stagione (5 giugno)

New Girl, settima stagione (9 giugno)

F is for Family, quarta stagione (12 giugno)

Kipo e l’era delle creature straordinarie, seconda stagione (12 giugno)

BNA – Brand New Animal (30 giugno)

I film, documentari e reality show in arrivo su Netflix a giugno 2020

Molta attesa pure per i film e i reality show. Dopo il clamore delle tre versioni di The Circle, America, Brasile e Francia, arriva il format The Real Housewives Beverly Hills e Atlanta.

Tra i film, ecco la terza parte de I mercenari ma anche Into the Storm. Ecco l’elenco completo dei film e dei reality show in programmazione per giugno 2020.

84 Caring Cross Road (1 giugno)

I mercenari 3 – The Expendables (1 giugno)

Into the Storm (1 giugno)

Rampage – Furia animale (1 giugno)

Ready Player One (1 giugno)

Una pallottola spintata 33 e 1/3 – L’insulto finale (1 giugno)

Senza lasciare traccia (2 giugno)

Vera: Salvataggio arcobaleno (2 giugno)

Il crimine ha i giorni contati – The last days of American crime (5 giugno)

365 giorni (7 giugno)

Bleed – Più forte del destino (7 giugno)

Inganni online (7 giugno)

Ore 15:17 – Attacco al treno (7 giugno)

Da 5 blonds – Come fratelli (12 giugno)

Don’t Crack Under Pressure (12 giugno)

Don’t Crack Under Pressure – Season Two (12 giugno)

Don’t Crack Under Pressure – Season Three (12 giugno)

Magnetic (12 giugno)

Nuit de la Glisse (12 giugno)

The Woods (W Glebi Lasu) (12 giugno)

Feel the Beat (18 giugno)

Miyo – Un amore felino (A Whisker Away) (18 giugno)

Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga (26 giugno)

Questi, invece, sono i documentari e gli show – reality:

Documentari

Lo spelling di un sogno – Spelling the dream (3 giugno)

Lenox Hill (10 giugno)

Show/Reality

Al passo con i Kardashian (1 giugno)

Married to Medicine (1 giugno)

The Real Housewives of Atlanta (1 giugno)

The Real Housewives of Beverly Hills (1 giugno)

The Titan Games (1 giugno)

