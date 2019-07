Netflix, rabbia per aumento dei costi. Spunta l’offerta Vodafone per vedere le serie TV gratis. Ecco come

Netflix, rabbia per aumento dei costi. Spunta l’offerta Vodafone per vedere le...

Netflix sta vivendo momenti molto particolari e di trasformazione: è divenuta ormai di pubblico dominio la scelta della nota piattaforma TV in streaming, dalle scorse settimane, di aumentare i prezzi dei vari abbonamenti. Tuttavia, per fronteggiare l’emorragia di clienti che sembra già alle porta, spunta un trucco per vedere le serie TV gratis. E’ tutto vero?

Vodafone, offerta per vedere Netflix gratis. Ecco da quando, e per quanto e come

Non si spengono le polemiche intorno a Netflix in queste giornate nelle quali è divenuto di pubblico dominio l’aumento di prezzi di base. Sono peraltro, queste, giornate complesse un po’ per tutti i competitor televisivi: ad esempio Sky ha sofferto prima un problema di KO con alcuni canali, e poi ha dovuto rincorrere un sentiero di competitività dovuto al fenomeno dei servizi IPTV che, pur con metodi illegali, facevano concorrenze sleali.

Se Sky è corsa ai ripari con offerto rinnovate e anzi ha alzato l’asticella per tuffarsi in un altro mercato, quello della fonia, dove è sempre più in auge la compagnia francese Iliad (anche se di recente sono arrivate le proposte convenienti di CoopVoce) mentre Vodafone si stabilizza dopo un Down recente ma, al pari degli altri operatori, ha ufficializzato aumenti di tariffe, ha creato proprio una nuova strada per l’affaire Netflix. Quale?

La nota compagnia di TV streaming sta provando a correggere il tiro di una politica di aumento di prezzo che proprio non sta piacendo agli utenti, che potrebbero lasciare in massa la piattaforma proprio come successo ad esempio con Mediaset premium dopo l’addio al calcio (Mediaset che però, ora, ha riacquisito, su concessione di Sky, i diritti per trasmettere in chiaro per due anni alcune partite della prossima Champions League). Ma di cosa si tratta?

Vodafone ha news in serbo per tutte le persone che stavano contestando i recenti aumenti di costo di Netflix una sorpresa che piacerà ai più. Quale? E’ presto detto.

Come noto, per Netflix da adesso in poi, di norma, il ticket Standard passa dal costo di 10,99 euro a quello effettivo di 11,99 euro, mentre il ticket Premium avrà un prezzo di 15,99 euro invece dei soliti 13,99 euro ogni trenta giorni.

La novità è che per clienti Vodafone si potrà aggirare l’ostacolo dei prezzi Netflix. Con l’attivazione dell’offerta Shake it Easy, infatti per tre mesi di streaming a costo zero.

La Shake it Easy di Vodafone può essere sottoscritta con un pacchetto che prevede minuti, messaggi illimitati e 30 Giga di navigazione internet a 14,99 euro.

In alternativa il secondo pacchetto è uguale ma con la differenza di 50 Giga invece di 30: questo ad un prezzo di 16,99 euro. L’offerta di Vodafone garantisce anche i servizi “5G Ready” e l’hotspot personale.

I tre mesi gratuiti per Netflix sono validi per il piano Standard. Dopodiché, la piattaforma streaming sarà disponibile a 11,99 euro.