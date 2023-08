Netflix scommette su serie tv saudita, è la prima volta

(Adnkronos) – Netflix scommette sull’Arabia Saudita e, per la prima volta, decide di produrre una serie televisiva comica interamente girata nel Regno. “Bait Tahir”, ovvero ‘La casa di Tahir’, segue le vicende di una famiglia di imprenditori dilettanti che decidono di unire le loro forze per trasformare la loro pescheria ormai vicina al fallimento in una fiorente attività. Serie originale di Netflix, la serie diretta dal regista saudita Sultan al-Abdulmohsen sarà disponibile in anteprima dal 6 settembre.

”Con il loro negozio di pesce di Gedda a poche settimane dalla bancarotta, riuscirà la famiglia Tahir a gettare le basi per un nuovo successo o provocherà semplicemente il caos familiare? In questa serie comica una famiglia saudita sfrutta il pollice verde della nonna per passare dal ‘surf’ al ‘turf’ ed essere la prima in un nuovo fiorente mercato”, si legge nella sinossi su Netflix. “Mentre reinventano la loro attività e se stessi, imparano il significato del sacrificio, della fratellanza e della famiglia, con un sacco di imbrogli”, si legge sull’account.

Commentando il trailer che Netflix ha diffuso attraverso i social, il presidente dell’Autorità generale per l’intrattenimento dell’Arabia Saudita, Turki Al al-Shikh, ha parlato di lavoro ”eccellente” e auspicato che si ”presti maggiore attenzione ai contenuti sauditi”. E’ stato quindi sottolineato che ”i sauditi rappresentano il maggior numero di abbonati nella regione” a Netflix, per cui ”una serie o un film ogni tanto” sull’Arabia Saudita ”per noi non è abbastanza”.

Di qui la decisione di Turki Al al-Shikh di incontrare a settembre i dirigenti di Netflix per discutere della produzione di più contenuti realizzati in Arabia Saudita.