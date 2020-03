Netflix, uscite Aprile 2020: tutte le novità tra film e serie tv

Uscite Netflix Aprile 2020

La popolare piattaforma di contenuti on demand Netflix in queste settimane sta ottenendo risultati senza precedenti. A causa dell’emergenza Coronavirus che costringe tutti gli italiani a restare in casa, in questo periodo il traffico registrato sui server del servizio di video streaming è alle stelle.

Il mese di aprile 2020 porterà su Netflix numerose novità tra film originali e serie tv attesissime dai tanti abbonati al servizio. Mentre Disney è ufficialmente entrata in competizione con la piattaforma di Reed Hastings con il servizio Disney+, Netflix risponde con una lista di contenuti di tutto rispetto tra le Serie Originali, Serie TV, Film, Documentari e Show.

Tra i contenuti più attesi in uscita ad Aprile 2020 non si può non citare La Casa di Carta 4, la nuova stagione della fortuna serie spagnola che farà il ritorno su Netflix il 3 aprile prossimo. Tra le serie originali in arrivo la seconda stagione di “After Life” in arrivo il 24 aprile e la nuova stagione di “Summertime” che si potrà guardare in streaming dal 29 aprile.

Tutte le uscite di Netflix nel mese di aprile 2020

La lista completa di tutti i film e serie tv in uscita su Netflix Italia nel mese di aprile 2020. Ecco tutte le date di uscita dei contenuti che si potranno guardare in streaming sulla popolare piattaforma on demand.

Serie Tv Originali

La Casa di Carta (Stagione 4) – dal 3 aprile 2020

Brew Brothers (Stagione 1) – dal 10 aprile 2020

Outer Banks (Stagione 1) – dal 15 aprile 2020

The Midnight Gospel – dal 20 aprile 2020

After Life (Stagione 2) – dal 24 aprile 2020

Summertime (Stagione 1) – dal 29 aprile 2020

The Victim’s Game (Stagione 1) – dal 30 aprile 2020

Serie Tv

Community (Tutte le stagioni) – dal 1 aprile 2020

Film Originali

Coffee & Kareem – dal 3 aprile 2020

Sergio – dal 17 aprile 2020

La famiglia Willoughby – dal 22 aprile 2020

Tyler Rake – dal 24 aprile 2020

Film

Alla Ricerca della Valle Incantata – dal 10 aprile 2020

La mummia – dal 10 aprile 2020

Lo Squalo – dal 10 aprile 2020

The Breakfast Club – dal 10 aprile 2020

Un compleanno da ricordare – dal 10 aprile 2020

Un poliziotto a 4 zampe – dal 10 aprile 2020

Mission Impossible: Fallout – dal 12 aprile 2020

Manchester by the Sea – dal 14 aprile 2020

Batman v Superman: Dawn of Justice – dal 15 aprile 2020

Febbre da cavallo – dal 16 aprile 2020

Film dello Studio Ghibli dal 1 aprile

Il Castello Errante di Howl

I Sospiri del mio Cuore

La Collina dei Papaveri

Pom Poko

Ponyo sulla Scogliera

Quando c’era Marnie

Si Alza il Vento

Anime e cartoon

Inazuma Eleven (Stagione 1) – dal 1 aprile 2020

Lamù – Beatiful Dreamer – dal 1 aprile 2020

Pokémon: Serie Sole e Luna (Stagione 3) – dal 1 aprile 2020

Sol Levante (Stagione 1) – dal 2 aprile 2020

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll – dal 2 aprile 2020

Hi Score Girl (Stagione 2) – dal 9 aprile 2020

Ghost in the Shell SAC_2045 (Stagione 1) – dal 23 aprile 2020

Documentari e Reality