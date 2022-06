Cade l’amministrazione comunale di Nettuno e arriva il commissario. Il rendiconto della gestione 2021 non è stato approvato ed ha prodotto la caduta dell’amministrazione di centrodestra, in carica dal 2019.

Nettuno verrà dunque commissariata per la terza volta consecutiva. Il sindaco Alessandro Coppola, prima di lasciare l’aula, ha voluto lanciare dei messaggi. “Il progetto politico che abbiamo presentato agli elettori termina oggi.”, ha dichiarato. “Il gruppo politico di Fratelli d’Italia dopo aver avviato un confronto per cercare una soluzione condivisa si è tirato indietro interrompendo ogni dialogo.”. Dichiaratosi sorpreso per le modalità tramite cui si è chiusa l’esperienza, Coppola ha parlato di “intrighi e gelosie che hanno avvelenato parte di questa esperienza amministrativa”.

Nettuno, cade l’amministrazione comunale: ora il commissario

“Non sono un politico e probabilmente questa è stata la mia pecca più grande.”, ha ammesso, affermando ancora. “Mi prenderò le responsabilità che certamente ho per questa situazione, ma ogni attore di questa maggioranza dovrà assumersi le sue davanti alla città a cui hanno chiesto fiducia. Ai cittadini oggi dico che ci ho messo il massimo impegno e non mi sono risparmiato in nessuna situazione.”

Infine, l’ormai ex Sindaco ha convocato una seduta di Giunta nella quale è stato deliberato il programma triennale delle opere pubbliche, con il previsto acquisto dell’area ferroviaria ed il bilancio preventivo. Ora, dopo la terza caduta di fila della maggioranza eletta a Nettuno. è atteso l’arrivo del commissario prefettizio.