Nettuno, forzano posto di blocco e provano a investire carabinieri: arrestati. Prima non fermano la loro corsa all’ordine dei Carabinieri, poi provano ad investire i militari con la propria vettura, per poi darsi alla macchia. Accade a Nettuno, comune litoraneo a sud della Capitale. I protagonisti sono tre cittadini marocchini di 18, 32 e 34 anni, in manette per resistenza e detenzione ai fini di spaccio.

Tutto si svolge ad un posto di blocco, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio puntano i tre soggetti e gli intimano di fermarsi. A quel punto, l’uomo alla guida accelera in modo repentino e rischia di investire i militari, che prontamente si scansano per evitare il peggio. Da qui, un inseguimento lungo circa un km di strada in via Lago Maggiore, fin quando il trio ferma il veicolo e cerca di dileguarsi a piedi. In questa fase, i fuggitivi lasciano andare alcuni involucri, lanciandoli sotto alcune automobili parcheggiate.

Gli oggetti sono risultati essere due pacchetti con all’interno 7 grammi di cocaina e 15 di hashish. Ulteriore sostanza stupefacente è invece emersa dopo la perquisizione domiciliare. Dopo esser stati bloccati e in seguito all’udienza di convalida, il conducente del veicolo è stato posto agli arresti domiciliari. Gli altri due soggetti, invece, obbligati alla presentazione in caserma, su disposizione dell’autorità giudiziaria.