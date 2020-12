Nettuno, giallo su auto pirata in via Scipione Borghese

Investita mentre attraversava la strada, giallo sull’auto ‘pirata’. Una donna è stata investita ieri in serata mentre attraversava a piedi a Nettuno, alla fine di via Lombardia in direzione di via Scipione Borghese. La zona non è molto illuminata e questo può aver favorito l’investimento.

Nettuno, giallo su auto pirata in via Scipione Borghese

Non è chiaro al momento, se la persona alla guida della vettura si sia fermata oppure no per prestare soccorso, ad accertarlo saranno i carabinieri intervenuti sul posto dopo il fatto. Quello che invece è certo è che la donna, di circa 50/55 anni è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con un’ambulanza. La donna ha perso sangue dalle orecchie ed è stata trasportata in ospedale.

Seguono aggiornamenti