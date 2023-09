Nettuno, incendio nella notte in un autosalone. In corso le indagini

Nella notte è andato a fuoco un autosalone a Nettuno, sul litorale laziale. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e i carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo.

Le fiamme sono state spente dai pompieri che non hanno al momento trovato evidenti tracce di acceleranti. La chiamata con la richiesta di intervento al 112 è arrivata la notte del 1 settembre da via Augusto d’Andrea per un incendio in un concessionario e un garage di auto.

I carabinieri della compagnia di Anzio stanno proseguendo con le indagini e non escludono alcuna ipotesi.