Nettuno, tragedie per due donne a San Giacomo, cosa è successo

Una tragedia infinita quella che ha colpito due donne di Nettuno, zona San Giacomo, e le rispettive famiglie. Due giorni fa un drammatico investimento, in prossimità del benzinaio Erg. Una donna di circa 70 anni ne ha investita un’altra, della stessa età, sbalzandola sull’asfalto di venti metri. Un colpo fortissimo.

Per l’anziana donna, che era andata a comprare le caramelle ai nipoti e stava attraversando sulle strisce, i medici hanno diagnosticato la rottura del bacino, un forte trauma cranico e contusioni su tutto il corpo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto che è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportata d’urgenza al San Camillo di Roma. La donna, nell’impatto, ha letteralmente sfondato il parabrezza.

E malore anche per l’altra donna, che dopo aver investito la coetanea è stat soccorsa dai sanitari. Choc e tanta paura, ma non solo. Dopo un giorno a casa la donna è stata colpita da infarto e anche per lei è scattato il soccorso in Ospedale sotto stretta osservazione. La speranza di tutti è che entrambe le donne possano presto tornare a stare meglio. Per il momento tanta ansia e paura per un evento che ha sconvolto la vita di tutti i coinvolti.