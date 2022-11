Neuer: “Operato tre volte per un cancro alla pelle”

(Adnkronos) – Manuel Neuer sorprende tutti con una rivelazione delicata sulla sua salute. Il portiere del Bayern Monaco, infatti, ha dichiarato di aver affrontato tre interventi chirurgici per combattere un cancro alla pelle. Proprio per questo motivo, il tedesco ha lanciato una linea di prodotti insieme alla connazionale ed ex tennista numero uno del mondo, Angelique Kerber.

“Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle che ho dovuto operare già tre volte”, ha detto Neuer.

“Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura”. Al momento Neuer non sta giocando per un infortunio alla spalla, ma il suo rientro sembra vicino. L’allenatore del Bayern Julian Nagelsmann ha detto che il portiere potrebbe giocare di nuovo nel fine settimana contro l’Hertha Berlino.