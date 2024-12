Neve alle porte di Roma, arrivano i primi fiocchi nel Lazio

La prima neve raggiunto il Lazio, regalando un’atmosfera magica ai monti e alle colline nei pressi di Roma. Fiocchi leggeri hanno imbiancato luoghi come Monte Livata, il valico di Forca d’Acero e Campo Staffi, creando panorami suggestivi e attesi dai residenti e dai turisti. Anche i Castelli Romani hanno assistito a una lieve spolverata di neve, soprattutto nelle zone di Rocca di Papa e Grottaferrata. Nel Reatino, le prime nevicate hanno toccato il Terminillo, dove gli impianti sciistici si preparano per l’avvio della stagione invernale, pur con qualche ritardo dovuto alla scarsa quantità di neve. Intanto, a Roma città, il fenomeno rimane per ora assente.

Monte Livata e Forca d’Acero: arriva la neve

Monte Livata, situato nel cuore del Parco dei Monti Simbruini, ha visto la sua prima nevicata dell’anno, attirando immediatamente l’attenzione degli appassionati di montagna.

Qui, la neve ha coperto i sentieri e le pinete, creando un paesaggio perfetto per passeggiate e fotografie invernali. Al valico di Forca d’Acero, che collega il Lazio all’Abruzzo, la neve ha reso il paesaggio incantevole, trasformandolo in uno scenario quasi irreale.

Questo luogo, molto apprezzato per la sua bellezza naturale, diventa una delle mete più ambite per gli amanti della neve, offrendo una vista spettacolare sul confine tra le due regioni.

Castelli Romani e Terminillo: una leggera spolverata di bianco

Nei Castelli Romani, una lieve nevicata ha interessato le alture di Rocca di Papa e Grottaferrata, conferendo un tocco di magia alle località già conosciute per il loro fascino storico e paesaggistico.

Nel frattempo, nel Reatino, il Monte Terminillo ha accolto i primi fiocchi, segnando l’inizio della stagione invernale. Gli operatori degli impianti sciistici sono in attesa di ulteriori nevicate per garantire la sicurezza delle attività.

La Asm Rieti ha comunicato che l’apertura degli impianti, originariamente prevista per il 7 dicembre, è stata posticipata per permettere una preparazione adeguata delle piste, che al momento non presentano ancora una copertura nevosa sufficiente.

Previsioni meteo e attesa per la neve a Roma

Secondo i meteorologi di Meteo Lazio, un sistema di bassa pressione continuerà a portare instabilità nella regione, con cieli coperti e precipitazioni diffuse. La quota neve si attesta intorno agli 800 metri, mentre nella città di Roma non sono previsti fenomeni nevosi a breve termine.

Le temperature nella Capitale rimangono al di sopra della soglia necessaria per la neve, con condizioni meteo caratterizzate da piogge intermittenti e occasionali temporali. Mentre alcuni romani sperano in una rara nevicata per ammirare la città eterna coperta di bianco, altri temono i disagi che tale evento potrebbe comportare.