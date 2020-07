New York, riapre l’Empire State Building

Riapre oggi, lunedì 20 luglio, l’Empire State Building, il grattacielo simbolo di New York City. Dopo oltre quattro mesi di chiusura forzata causa Covid-19, l’edificio torna in mano ai newyorkesi. “Un segnale che la città è forte e il nostro futuro promettente”, ha commentato Anthony E. Malkin, presidente e amministratore delegato di di Empire State Realty Trust.

Per il momento però gli ingressi saranno contingentati (500 persone alla volta) e solo su prenotazione online. Data la ‘straordinaria’ assenza di turisti, specie in una città come la Grande Mela, “sarà un’esperienza unica per i newyorkesi”, ha aggiunto Melkin. Oggi riapriranno parzialmente anche Ellis Island e la Statua della Libertà.

Lo Stato di New York, il più colpito dalla pandemia con 416 mila casi e oltre 32 mila decessi, è l’ultimo a riaprire. Negli Stati Uniti però, mentre il virus continua a diffondersi al Sud, il peggio è tutt’altro che alle spalle.

Mario Bonito