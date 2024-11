“Next Stop Christmas”, il 1° Dicembre al Nuovo Teatro Orione

“Next Stop Christmas”, il 1° Dicembre a Nuovo Teatro Orione, il grande appuntamento con la suggestione delle festività. Continua ‘Oltre‘, la stagione del Nuovo Teatro Orione che si appresta ad accompagnare gli spettatori nel periodo di Natale.

Si parte il 1 dicembre, con “Next Stop Christmas”: il Nuovo Teatro Orione, in collaborazione con la Never Seen Srl, prepara un concerto gospel che vede come protagonisti i Phonema Gospel Singer e i Blue Note Voices, diretti da Antonella Cilenti, vocal coach di Amici.

“Next Stop Christmas”, al via coi cori gospel

I Phonema Gospel Singer sono un gruppo composto da musicisti e cantanti professionisti uniti dalla passione per la musica e nello specifico per il Gospel. Il loro repertorio non è quello solito dei cori gospel ma si impreziosisce di contaminazioni di gospel contemporaneo, dal soul e dal pop. Varie le collaborazioni tra cui Mario Biondi, Renato Zero, Capo Plaza, Matia Bazar, Trasmissioni televisive (TV 2000, Uno Mattina) Ruggito del Coniglio (Rai RadioDue), solo per citarne alcune.

I Blue Note Voices sono una recente formazione, frutto dalla collaborazione della direttrice con la Scuola Popolare di Musica del Tiburtino, che ha all’attivo già alcuni concerti tra cui la partecipazione all’evento nazionale Broadway Celebration tenutosi presso l’Auditorium Conciliazione. Gli spettatori verranno accompagnati al Natale da un’atmosfera di voci e suoni rigorosamente dal vivo.