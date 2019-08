Neymar alla Juve, Dybala al PSG: l’incredibile indiscrezione arriva dal Brasile

Premessa: la notizia di Neymar alla Juve sembra tanto incredibile quanto inverosimile. A riportarla però è uno dei maggiori quotidiani sportivi brasiliani, Globoesporte, che parla di un inserimento dei bianconeri, tra Real Madrid e Barcellona, per la corsa al talento brasiliano del PSG.

Neymar è in rotta da tempo con il club francese, il rapporto si è incrinato ed appare difficile possa sistemarsi del tutto prima dell’inizio della stagione. Per questo ‘O Ney’ si sta guardando intorno alla ricerca di una possibile nuova sistemazione. In questo senso si sono fatte avanti Real Madrid e Barcellona, squadra che lo ha portato in Europa consacrandolo a livello mondiale.

Neymar alla Juve, quanto c’è di vero

Secondo quanto riportato da Globoesporte la Juve avrebbe già avanzato un’offerta al PSG da 100 milioni più in cartellino di Dybala. Una proposta, che se confermata, potrebbe far vacillare il club francese, che ha sempre sostenuto di non voler cedere il brasiliano senza un adeguato sostituto.

La Juve nei giorni scorsi aveva già bollato come bufala la voce che vede interessata il club al brasiliano, i dettagli forniti da Globoesporte potrebbero però far pensare ad un tentativo dei bianconeri, forse alla ricerca di un altro colpo mondiale dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo.