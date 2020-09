Nicholas Dael With It, l’addio di Gabriele Corsi al giovane

Deal With It è ripartito sul Nove. Alla conduzione sempre Gabriele Corsi, ma questa edizione vede l’assenza importante di un suo protagonista. In molti, infatti, si sono accorti dell’assenza di Nicholas, a cui il conduttore ha dedicato un messaggio. Il giovane è stato stroncato da un brutto male e Gabriele Corsi ha deciso di dedicargli anche un post su Instagram.

Un addio doloroso per tuti, come fa sapere il componente del Trio Medusa: “Appena finita la prima puntata di #dealwithit. In molti avete notato la dedica a Nicholas. Uno dei nostri attori di questa serie. Il più giovane. Una malattia bastarda se l’è portato via in pochissimo. Ci teneva tantissimo ad esserci”.

Prosegue il messaggio del presentatore: “Me lo racconta Alberto, il papà. Questa sera con la moglie Marzia e la figlia Jessica erano lì. Davanti alla tv. Penso solo: non è giusto. Giovane, di talento, serissimo. Non è giusto. Mi guardo intorno e vedo tutti con gli occhi lucidi. Ciao Nicholas. Grazie per il tuo sorriso”. Conclude il messaggio.