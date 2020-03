Nicola Porro: “Così ho curato il Coronavirus” (Video)

Con un video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale Nicola Porro racconta come sta e come sta curando il Coronavirus. Lo scorso 9 marzo il conduttore di Quarta Repubblica aveva annunciato pubblicamente di essere positivo al Covid-19, ora le sue condizioni di salute risultano migliorate e così condivide un filmato su YouTube per spiegare come sta affrontando queste giornate complicate.

Dopo aver effettuato il tampone all’Istituto Spallanzani di Roma, il giornalista di Rete4 aggiorna tutti i cittadini italiani sulla sua quarantena. Nel filmato Nicola Porro spiega che da 3 giorni non ha più la febbre: “Tanta gente mi ha chiesto come stavo, ma soprattutto quali erano i miei sintomi e in che modo li ho curati. Mi è salita la febbre a 39, abbinato ad un forte mal di testa e tosse molto secca che mi toglieva il respiro. Ma so che non a tutti il virus dà gli stessi sintomi”.

Coronavirus: come sta Nicola Porro

Il racconto di Nicola Porro per curare il Coronavirus: “Quando la sera la febbre mi saliva non ho fatto altro che prendere una tachipirina da mille. La mattina, quando mi svegliavo, avevo solo 37-37.5, ma poi durante il giorno la temperatura risaliva, mi hanno detto di prendere una, massimo due tachipirine, mentre per la tosse non ho fatto assolutamente nulla. Mi sono misurato spesso la saturazione, ovvero l’ossigenazione del sangue tramite apposito dispositivo. Quello che posso dirvi è di consultare sempre il vostro medico per qualsiasi cosa vogliate fare. Non ho preso nessun antibiotico o vitamine“. Ecco il video pubblicato sui social network dal conduttore tv.