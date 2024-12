Nicola Sganappa morto a due passi dalla discoteca all’Eur: le indagini

Nicola Sganappa, un ventiduenne originario di Baschi, in provincia di Terni, ha perso la vita in circostanze tragiche e ancora poco chiare dopo una serata trascorsa in discoteca a Roma. Il giovane è stato trovato accasciato su un marciapiede a circa 200 metri dal locale, privo di cellulare e cappotto. Nonostante i tentativi di rianimazione durati quasi un’ora, non è stato possibile salvarlo. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per “morte come conseguenza di altro reato”, ipotizzando omissioni di soccorso e altre responsabilità ancora da accertare. I dubbi su cosa sia accaduto in quei 200 metri cruciali rimangono al centro dell’inchiesta.

Gli eventi della notte in cui è morto Nicola Sganappa

Nicola Sganappa era partito dall’Umbria con un gruppo di amici per una serata a Roma, culminata in una discoteca all’Eur. Dopo una cena veloce, il gruppo ha raggiunto il locale poco dopo la mezzanotte.

Intorno alle 2, però, Nicola si sarebbe allontanato, separandosi dagli amici che hanno tentato invano di contattarlo. Poco dopo, qualcuno ha trovato il giovane accasciato sul marciapiede di viale della Civiltà del Lavoro e ha chiamato i soccorsi.

I medici intervenuti hanno provato a rianimarlo per circa 50 minuti, ma senza successo. L’assenza del cellulare e del cappotto lascia ipotizzare un’uscita improvvisa dal locale, forse in circostanze critiche.

Le indagini sui 200 metri di distanza dalla discoteca

Gli inquirenti stanno concentrando le indagini sui 200 metri che separano la discoteca dal punto in cui Nicola è stato trovato. Le telecamere di videosorveglianza del locale, acquisite su ordine del pubblico ministero Attilio Pisani, potrebbero fornire dettagli essenziali per ricostruire gli spostamenti del giovane.

Non è ancora chiaro se Nicola abbia lasciato il locale da solo o in compagnia di qualcuno, come un amico o un dipendente del locale. La festa era stata interrotta da un controllo di routine della polizia per irregolarità sulla capienza del locale, che ora è sotto accertamenti amministrativi. Gli amici di Nicola verranno nuovamente ascoltati per chiarire ulteriormente la dinamica degli eventi.

L’autopsia e gli esami tossicologici

La Procura ha disposto un’autopsia per accertare le cause della morte. L’esame, affidato al medico legale Antonio Grande della Sapienza, potrebbe confermare se patologie pregresse, abuso di alcol, consumo di droghe o concause abbiano contribuito al decesso.

Gli amici sostengono che Sganappa avesse bevuto solo qualche drink e non fosse solito fare uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, il giovane è stato trovato con le pupille dilatate, il che lascia aperta l’ipotesi di un’eventuale assunzione di droghe.

Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza, ma l’autopsia e gli esami tossicologici saranno cruciali per determinare cosa sia realmente accaduto.