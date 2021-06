Nicola Tanturli, parla Giuseppe Di Tommaso, l’inviato de La Vita in Diretta che lo ha ritrovato

Il piccolo Nicola è vivo, sta bene. E’ stato ritrovato questa mattina dopo ore di ricerche nei boschi intorno a Palazzuolo sul Senio, dove era scomparso la notte tra il 21 e il 22 giugno. A individuare per primo il bambino è stato Giuseppe Di Tommaso, inviato de “La Vita in Diretta”, arrivato nella zona del Mugello oggi stesso per raccontare la ricerca del piccolo.

Al Fatto Quotidiano, il giornalista ha raccontato il ritrovamento: “A un certo punto, quando ero nel bosco, ho sentito un lamento provenire da una scarpata di 300, 400 metri. Mi sono avvicinato e ho cominciato a urlare il nome di Nicola. Ho sentito una voce che urlava ‘mamma’. I bambini, si sa, ripetono sempre le parole dei grandi così anche io ho cominciato a ripetere ‘mamma’. E lui ripeteva con me”.

Continua Di Tommaso: “Ho provato a scendere nella boscaglia per capire se era soltanto una mia suggestione, finché non ho visto Nicola a 70 metri da me. In quel momento stava passando una macchina dei carabinieri, così sono tornato di sopra per fermarli”.

Era il piccolo Nicola, vivo, con pochi graffi sul corpo: “Siamo scesi e, insieme al bambino, abbiamo risalito la scarpata. Quando ho preso in braccio Nicola è stata un’emozione immensa, indescrivibile. Mi ha sorriso e mi ha ripetuto ancora una volta la parola mamma. Il padre mi ha ringraziato, così come tutte le persone del posto. C’è stata una forte commozione da parte mia. Il mio stato d’animo è stato molto particolare in questo momento. Provo emozioni contrastanti”. Ha raccontato al Fatto Quotidiano Magazine l’inviato de ‘La vita in diretta’.