Niente afa sull’Italia, oggi 27 bollini verdi. Ma il caldo sta per tornare

(Adnkronos) – L’Italia respira, lontana dalle giornate di caldo record e afa insopportabile che hanno contraddistinto il mese di luglio. Anche per oggi e domani le temperature non destano quindi preoccupazioni, con ben 27 città su 27 monitorate dal ministero della Salute senza alcuna allerta e perciò contrassegnate con il bollino verde. Ma se l’effetto del ciclone Circe ha garantito un abbassamento delle temperature regalando una ‘normalità’ estiva e qualche pioggia all’Italia, il ritorno dell’anticiclone africano sembra comunque essere sempre più vicino.

A spiegarlo sono gli esperti de ilMeteo.it, secondo i quali – dopo un inizio di settimana con residui temporali – la calda estate si riaffaccerà a partire da mercoledì 9 e giovedì 10 agosto. Le temperature, spiegano, aumenteranno in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34/35°C durante le ore pomeridiane. Addirittura, in città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 36/37°C. Queste condizioni meteo climatiche potrebbero accompagnarci per parecchi giorni, almeno fino a Ferragosto. Per oggi, intanto, al Nord è previsto cielo poco nuvoloso, al Centro bel tempo prevalente e al Sud un po’ di nubi in Appennino, sole altrove.