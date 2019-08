Nilde Iotti nella ficton Rai1 con la Foglietta

Per l’alto valore simbolico rappresentato da una donna, ed in un preciso momento storico, importantissima nella nostra storia parlamentare, ci auguriamo che ‘la scelta sia azzeccata’; visto però l’attuale contesto storico-sociale, e l’evidente scollamento tra popolo e politica, non siamo altrettanto speranzosi in termini di ‘accoglienza’ (leggasi ascolti), nel momento in cui questo progetto si tradurrà in una fiction televisiva.

Ad ogni modo ‘Anele’ produzioni ci crede e, in collaborazione con Rai Fiction, attraverso la regia di Emanuele Imbucci, in questi giorni sta girando alcuni interni della docu-fiction ‘Storia di Nilde‘. Come si evince dal titolo, protagonista sarà l’avventurosa vita dell’indimenticata ‘presidente della Camera’ (dal 1979 al 1992) Nilde Iotti, compagna dell’allora leader del Pci, Palmiro Togliatti, ed eletta alla Costituente.

In questi giorni infatti, approfittando delle ‘ferie’ del parlamentari, lo storico emiciclo del ‘Transatlantico‘ è a completo appannaggio della troupe e delle sue maestranze.

Ad incarnare la storica parlamentare è stata chiamata la bravissima Anna Foglietta (attrice ‘di nicchia’), e la messa in onda è prevista per il mese di dicembre su Raiuno. Staremo a vedere…

Max