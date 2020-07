Nina Zilli, età e fidanzato della cantante ospite di ‘Io e te’

Da piccola amava il basket e si definiva un maschiaccio. Ora è una delle cantanti italiane più apprezzate. Stiamo parlando di Nina Zilli, ospite oggi di ‘Io e te’, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1. Nina Zilli è nata a Piacenza nel 1980, ha quindi 40 anni, e da quando è giovane èe appassionata di musica.

Piccola curiosità: Nina non è il suo vero nome. Nina Zilli è infatti lo pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta. In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato delle sue insicurezze del liceo: “Fino a 16 ero l’eterna innamorata non corrisposta. Con la mia amichetta del cuore eravamo due loser, due sfigate cicciottine: lei con i baffetti neri da adolescente, io con il ‘baffo’ e l’apparecchio per i denti esterno. Stavamo tutto il giorno insieme, io scrivevo canzoni e suonavo, lei veniva a sentirmi in saletta“.

Nina Zilli è stata fidanzata per sette anni con Riccardo Gibertini, con cui condivideva vita privata e palco. Ultimamente è stata fidanzata con Omar Hassan, pittore e pugile. L’attuale compagno, invece, sembra essere Daniele Lazzarin, in arte Danti, classe 1981 membro del gruppo Two Fingerz.