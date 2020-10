Nina Zilli positiva al Covid: l’annuncio della cantante

“Raga: ho il Covid. Negli ultimi 5 giorni: 2 tamponi negativi, 1 sierologico negativo. E dopo un’ora dal sierologico negativo…mi è venuta la febbre”. Così Nina Zilli sulla sua pagina Intsgram ha raccontato ai suoi fan di essere stata contagiata dal virus.

Sceglie un modo alternativo per farlo, ‘vestita’, tramite un’app per smartphone, da Cleopatra: “Oggi sono Cleopatra. Servono sempre un po’ di autoironia e figaggine indotta da una app, quando la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo. Mi metto nel mio ‘sarcofago’ e aspetto la prossima reincarnazione”.

La cantante ha poi raccontato che ha fatto di tutto per prevenire il contagio, sottoponendosi a test e tamponi regolarmente: “Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancor prima di me. Sappiate che non ha funzionato”.

In pochissimi casi non ha indossato la mascherina, l’ultima mentre era al ristorante: “Tutto il ristorante era senza mascherina. Perché quando si mangia…ecco. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure, va oltre il nostro controllo”, ha spiegato.