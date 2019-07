Nintendo Switch Lite, ora è ufficiale: prezzo e data di uscita

Uscirà il 20 settembre la Nintendo Switch Lite, la versione di Switch pensata per giocare in modalità portatile ai giochi dell’ultima creatura di Nintendo. Ora è ufficiale: la console uscirà in tre colori: giallo, grigio e turchese e sarà venduta al prezzo di 199 dollari per la versione degli Stati Uniti.

Nintendo Switch Lite è un modello più compatto rispetto al top di gamma uscito nel 2017, con il quale sarà possibile giocare ai giochi Switch compatibili con la modalità portatile. Un nuovo modo pensato da Nintendo per rendere ancora più fruibili i suoi prodotti. Inoltre da settembre la console sarà disponibile nell’edizione speciale Zacian & Zamazenta, questa versione includerà illustrazioni dei due nuovi Pokemon Leggendari di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.