Nipote chiede Minecraft per Natale, nonno gli regala il “Mein Kampf” di Hitler: il VIDEO

Quando la pronuncia può cambiare un regalo. Scambiare Minecraft con “Mein Kampf” si può, per conferma chiedere ad un nonno che deve aver fatto (molta) confusione. Il nipote gli aveva infatti chiesto per Natale il famoso gioco per console in cui bisogna creare mondi, costruire edifici ed esplorare lo sconfinato pianeta di gioco.

Insomma, un classico videogame per ragazzi, anzi, uno dei più gettonati per i più piccoli. Minecraft è infatti uno dei videogame più venduti nell’intera generazione videoludica, tanto da vincere diversi premi per la sua struttura creativa.

Il video dell’errore diventa virale

Il bambino in questione però la sorpresa l’ha ricevuta, vero, ma in negativo. Ha infatti fatto il giro del web un esilarante video in cui viene ripresa la reazione del giovane nel momento in cui scarta i regali. Insomma video che si girano in ogni famiglia. Peccato che il risultato in questo caso sia stato decisamente diverso dalle aspettative.

Ci si aspettava magari un urlo di gioia e stupore per aver ricevuto il tanto agognato regalo, invece ci si è trovati di fronte ad uno spettacolo imbarazzante. Il ragazzo infatti scartando il regalo non ha trovato Minecraft, ma il “Mein Kampf”, il trattato autobiografico di Hitler in cui spiegava la nascita del partito nazionalsocialista. Evidente l’imbarazzo del nonno dopo aver scoperto di aver preso al nipote il regalo sbagliato. Di seguito il video: