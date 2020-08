Nitrato d’ammonio: cos’è e come viene utilizzato

Delle fortissime esplosioni hanno distrutto parte della città di Beirut, compresi tre ospedali. Il conteggio delle vittime al momento è di 78 persone, con 4.000 feriti. La causa del disastro, secondo diverse fonti, sarebbe stato il nitrato d’ammonio, 2.750 tonnellate più o meno, immagazzinate in un capannone senza le adeguate misure di sicurezza, come ha fatto sapere il ministro della Salute libanese.

Ma cos’è esattamente il nitrato d’ammonio? È un composto chimico utilizzato in diversi ambiti. La formula del composto è NH4NO3: è usato anche in agricoltura, nel 90% dei casi, e costituisce la base di molti fertilizzanti.

Non solo: lo si trova, ad esempio, nel ghiaccio freddo ed è utilizzato anche per creare ordigni esplosivi vista la sua ampia reperibilità e i bassi costi. Un composto facile da trovare ma che può causare disastri come quello di Beirut, se non usato con le dovute accortezze. Intanto il presidente libanese ha anche chiesto che sia dichiarato lo stato di emergenza per due settimane.