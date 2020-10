Nizza, attentato alla Cattedrale: tre morti. Decapitata una donna

Questa mattina a Nizza, in Francia, c’è stato un attentato alla cattedrale di Notre Dame in Avenue Jean Medecin, nel centro della città. Da quanto ricostruito, un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone al grido di Allah Akbar. Una donna è stata decapitata. Ci sono feriti. Il terrorista è stato ferito e fermato dalla polizia. Ora è in ospedale. Non è ancora chiaro se abbia agito da solo. “È un attacco terroristico”, ha detto Christian Estrosi, sindaco della città. Solo una settimana fa è stato decapitato Sameul Paty, il professore ucciso per aver mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo raffiguranti Maometto.

Mario Bonito