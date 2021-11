No al velo: violenze in famiglia. La denuncia di una 14enne bengalese a Ostia

No al velo: violenze in famiglia. La denuncia di una 14enne bengalese...

Non voglio portare il velo e per questo motivo subisco violenze dalla mia famiglia. Ha fatto scalpore la denuncia di una 14enne bengalese ai carabinieri di Ostia. La giovane a ha accusato la madre e il fratello di averla aggredita in diverse occasioni e di essere stata anche minacciata di ritornare in Bangladesh.

Dopo l’ennesima lite, la ragazzina si è rivolta sabato pomeriggio ai carabinieri raccontando di essere stata picchiata dal fratello. È stata medicata in ospedale per un lieve trauma cranico e graffi sul viso. I carabinieri hanno inviato un’informativa alla Procura dei Minori mentre la ragazza è stata trasferita in una struttura protetta.