No green pass Genova: agenti sgombrano un presidio ma l’Usb annuncia lo sciopero dei portuali il 25 e 26 ottobre

Dai e dai, dopo tante parole stamane gli agenti sono passati ai fatti e, senza andare troppo per il sottile, poco dopo le 5.30 hanno sgomberato il presidio dei manifestanti – no green pass in testa – che da quasi una settimana si erano assiepati a ridosso del varco Etiopia del porto di Genova. Per carità, niente scontri o lacrimogeni, ma ‘fermezza’, tanto è che nessuno ha reagito malamente. O meglio, un cittadino francese si è inizialmente rifiutato i propri documenti e per questo è stato portato in questura.

I portuali dell’Usb: “Sciopero di 48 ore per denunciare la gravità dell’applicazione di questa misura”

Tuttavia questo non sta a significare che da parte dei manifestanti vi sia stata una ‘resa’: stamane infatti l’Usb (Unione sindacale di base), ha annunciato che sia il 25 che il 26 ottobre, i lavoratori portuali genovesi manifesteranno sul posto di lavoro il loro dissenso al green pass. Come spiegano dall’Usb attraverso una nota, ”Con l’entrata in vigore del decreto legge 127/2021 che prevede l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro viene discriminata la classe lavoratrice, ulteriormente divisa nonché privata del reddito, delle tutele contrattuali e della privacy. Pertanto Usb Porto indice lo sciopero di 48 ore per denunciare la gravità dell’applicazione di questa misura“.

I portuali dell’Usb: “Vengano garantiti tamponi antigenici (rapidi) per tutti i lavoratori, vaccinati e non”

Inoltre, si legge, ”Esigiamo che vengano garantiti tamponi antigenici (rapidi) per tutti i lavoratori vaccinati e non, su tutti i posti di lavoro e interamente a carico delle aziende come previsto nella legge 81/2008. Inoltre il servizio di screening messo a disposizione dalle aziende dovrà trovarsi in prossimità del luogo di lavoro al fine di evitare penalizzazioni logistiche e temporali ai lavoratori stessi, compresi i soggetti terzi (quali trasportatori etc..). Dovranno essere garantiti anche tutti i Dpi ai lavoratori e la sanificazione delle aree. L’appuntamento per l’inizio dello sciopero di 48 ore è presso il varco Albertazzi lunedì 25 ottobre dalle ore 6”.

