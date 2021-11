No Green pass: la protesta di domani a S. Giovanni, deviata al Circo Massimo. Lamorgese si appella al senso civico

Mentre nel Paese non accenna a placarsi l’ondata di proteste da parte del popolo dei ‘no Vax il quale, sebbene ‘sparuto’, continua a proporsi con cadenza settimanale, spesso creando anche disagio nei centri cittadini, il Viminale è sceso in campo per ‘regolamentare’ il fenomeno, imponendo modalità e luoghi.

Lamorgese: “Nuove regole e modalità di manifestare, per non creare disagi alla cittadinanza”

Come ha affermato proprio stamane la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, si tratta di una direttiva non volta a ‘soffocare’ la protesta ma, precisa, “perché fornisce ai prefetti indicazioni per fare in modo che venga bilanciato il diritto di manifestare con l’esigenza di tutela della Salute pubblica. L’importante – ha tenuto a rimarcare Lamorgese ai microfono del Gr1 – è non creare disagi alla cittadinanza e che non ci siano rischi per l’ordine pubblico”.

Ricordiamo che ora alle manifestazioni son stati sostituiti i sit-in, in luoghi non centrali, così da non creare disagi, soprattuto ai commercianti e, cosa assai più delicata, gli organizzatori son tenuti a comunicare anticipatamente in linea di massima il numero di partecipanti previsto.

Lamorgese: “La manifestazione di domani a San Giovanni, è stata deviata al Circo Massimo”

Domani (vedi la locandina), inizialmente convocata a Piazza San Giovanni, l’ennesima manifestazione che andrà in scena nella Capitale alle 14,30, è stata infatti dirottata verso il più ‘isolato’ Circo Massimo dove, secondo la Questura, sono attese poco più di 500 persone. Tuttavia l’evento non è certo ‘preso alla leggera’ e, come spiega la titolare del Viminale, “Mi sto sentendo con prefetti e questori per individuare delle soluzioni adeguate, quando si mantiene il dialogo aperto si può trovare un punto di sintesi. L’importante è che non ci siano delle pericolose forzature“.

Lamorgese: “Confido che i partecipanti siano animati da senso civico e che seguano le modalità concordate”

Quindi la ministra ha lanciato un appello ai no Vax per domani: ”Confido che i partecipanti siano animati da senso civico e che seguano le modalità concordate con le autorità di pubblica sicurezza. Vorrei anche ricordare l’onere che grava sugli organizzatori che hanno il dovere che si svolgano in sicurezza per gli stessi partecipanti, senza che vengano pregiudicati i legittimi interessi della cittadinanza”.

Sit-in dei no Vax al Circo Massimo domani: previste deviazioni di alcune linee pubbliche

Per quanto si sia cercato di limitare i disagi alla cittadinanza rispetto alla protesta, anche se dirottata sul Circo Massimo, quello che ora si annuncia come un sit-in, comporterà comunque modifiche soprattutto alla viabilità locale, con conseguenti deviazioni – o limitazioni – per i mezzi pubblici. Tra le linee interessate: 75, 81, 118, 160, 628 e 715. Segnaliamo inoltre che, entro le 8 di domani mattina, è prevista la rimozione dei veicoli da via dei Cerchi tra via di San Teodoro e piazza Bocca della Verità e dalla stessa piazza nell’area tra la chiesa e via Petroselli.

Max

La locandina della protesta, diffusa prima dello spostamento da Piazza San Giovanni al Circo Massimo