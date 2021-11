No Green pass, Lamorgese: “Vaccinati hanno diritto a spazi sicuri”

“Tanti cittadini che si sono vaccinati e che osservano le regole hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento all’Assemblea nazionale dell’Anci. La responsabile del Viminale preannuncia “una direttiva che, riconoscendo ovviamente il diritto di manifestare, detterà precise regole” per le manifestazioni. Lamorgese evidenzia che “il diritto a manifestare va garantito ma va anche bilanciato con regole che proteggano anche altri diritti come quelli al lavoro, allo studio e alla salute che sono altrettanto fondamentali”.

La titolare del Viminale cita esplicitamente le manifestazioni contro i vaccini e quelle contro il green pass, osservando che “siamo in un periodo di pandemia, rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e allora dobbiamo stare attenti a queste manifestazioni No Vax e No Pass, in difesa di tanti cittadini che si sono vaccinati e che osservano le regole: hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri”.

Lamorgese rileva che “anche i sindaci sono dalla nostra parte, in difesa della sicurezza e della salute dei cittadini e anche degli operatori commerciali, messi a dura prova per tanti sabati consecutivi di manifestazioni. A fronte di una economia finalmente in rialzo, non si può penalizzarla con tutte queste manifestazioni: il diritto a manifestare va bilanciato con tutti gli altri diritti”.

(dell’inviato Enzo Bonaiuto)