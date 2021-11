No Green pass, Salvini: “Lamorgese garantisca diritto manifestazioni”

La ‘stretta’ del Viminale alle manifestazioni dei No green pass? “Io sono per il diritto a manifestare, il ministro Lamorgese deve garantire questo diritto”. Così Matteo Salvini, parlando a Catanzaro con i giornalisti. “Si devono fare rispettare le regole, ma mi pare che in questo periodo, tra assalti ai sindacati e rave illegali il ministro non abbia sotto controllo la situazione”, sottolinea il leader della Lega che poi aggiunge: “Più che vietare i cortei, preferirei un ministro che vieti gli sbarchi. Calabria e Sicilia non possono avere questi sbarchi, attendo da mesi un incontro con la ministra”.