No Inc torna a manifestare alla discarica di Roncigliano

No Inc torna a manifestare alla discarica dissequestrata. Si è riunito davanti alla discarica dissequestrata di via Roncigliano sull’Ardeatina, il Coordinamento No Inc e Presidio Permanente, contro la riapertura del VII invaso e la realizzazione nella zona del termovalorizzatore inceneritore.

Al oggi la discarica è riaperta, ma non riceve sversamenti. La riunione dei No Inc ha visto la partecipazione di presenti numerosi, tra cittadini della zona e residenti dei comuni interessati. Non è un evento unico: le successive tappe di protesta saranno il 17 giugno ore 18.00 piazza Nervi Roma Santa Palomba e il 23 giugno ore 16.00 piazza del Campidoglio a Roma.