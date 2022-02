No-Vax a Roma, raduno a Piazza Venezia

Si sono dati appuntamento a Roma, grazie ai numerosi messaggi che in questi giorni hanno circolato sulle chat Telegram. “Venite con tutti i mezzi che potete”, è l’invito che da giorni anima l’ambiente no-vax. Anche gli italiani contrari al vaccino o al Green pass si sono organizzati sul modello francese. Vogliono bloccare la Capitale e paralizzare il traffico.

Per ora, però, nessun disordine è stato segnalato. I manifestanti, un centinaio in tutti, si sono dati appuntamento questa mattina davanti all’Altare della Patria, a Piazza Venezia. E’ rimasto per ora vuoto il Circo Massimo, dove i no-vax avrebbero dovuto incontrarsi alle 10 di questa mattina. Ma è probabile che si sposteranno nel pomeriggio.

Alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di ingresso al lavoro per gli over 50 senza vaccino, i no-vax chiedono alle istituzioni di essere ascoltati, anche a costo, dice uno dei promotori, di aspettare fino a domani. Chiedono l’allentamento delle misure restrittive e l’accantonamento dell’obbligo vaccinale.

La loro protesta dovrebbe spostarsi verso le 14 al Circo Massimo. Roma si è preparata all’evento blindando i luoghi nevralgici del centro storico e bloccando le vie di accesso alle sedi di Camera e Senato. Stamattina alcuni manifestanti sono stati fermati ad Arco di Travertino, dove avevano lasciato i camper per dirigersi a piedi verso Piazza Venezia.