Nobel Letteratura alla Tokarczuk per il 2018, e ad Handke per il 2019

Dopo i ‘tris’ di scienziati che, per la Chimica e la Fisica, hanno rispettivamente segnato questa edizione 2019 dei Premi Nobel, stamane da Stoccolma l’Accademia di Svezia ha indicato invece una ‘coppia’ per quel che riguarda la Letteratura.

In realtà, come vedremo, le due onorificenze indicano due ‘annate’ differenti: 2018 e 2019.

Infatti con la motivazione che recita: ha costruito i “propri romanzi con una tensione tra aspetti culturali opposti: natura vs cultura, ragione vs follia, uomini vs donne, etc, ed inoltre, per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l’attraversamento dei confini come forma di vita”, alla scrittrice Olga Tokarczuk (classe 1962), è stato conferito il premio Nobel per la Letteratura del 2018.

Tutt’altra motivazione invece per lo scrittore austriaco Peter Handke, premiato per il 2019, “per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana… e dopo aver prodotto un gran numero di opere in diversi generi, si è affermato come uno degli scrittori più influenti in Europa dopo la Seconda guerra mondiale”.

