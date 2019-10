Nobel per la Chimica 2019 a Whittingham, Goodenough, e Yoshino

Dopo ‘il tris’ di scienziati meritatamente premiati per i loro lavori nell’ambito della Fisica, stamane ‘un nuovo tris’ di scienziati per il Premio Nobel 2019 per la Chimica. Nello specifico, grazie al loro studio “per lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio“, la prestigiosa Accademia reale delle Scienze svedese ha deciso di conferire ‘l’onorificenza’ a M. Stanley Whittingham, John B. Goodenough, e Akira Yoshin.

Come ben evidenzia la motivazione che accompagna l’annuncio dell’assegnazione del Nobel, “Con il loro lavoro, i premiati quest’anno per la Chimica, hanno messo le fondamenta per una società wireless e libera dai carburanti fossili. Le batterie di ioni di litio hanno rivoluzionato le nostre vite e sono usate per tutto dai telefoni cellulari ai laptop ai veicoli elettrici”.

Max