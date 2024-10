Nobel per la Lettaratura, vince Han Kang

La scrittrice sudcoreana Han Kang è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura, diventando la diciottesima donna nella storia a ricevere questo prestigioso riconoscimento. È la prima volta che l’Accademia di Svezia premia un’autrice proveniente dalla Corea, una terra dalla tradizione letteraria millenaria, ma a lungo rimasta nell’ombra tra le grandi potenze culturali di Cina e Giappone. L’autrice, che compirà 54 anni il prossimo 27 novembre, ha saputo rompere le barriere di isolamento culturale del suo Paese e far risuonare la sua voce in tutto il mondo.

Il suo romanzo più celebre, “La vegetariana”, aveva già conquistato il Booker Prize nel 2016, rappresentando un punto di svolta sia nella sua carriera che nel panorama letterario internazionale. In questo libro, Han Kang esplora temi complessi come la trasformazione del corpo femminile, la negazione e la rinascita, toccando corde emotive universali. Il suo modo di narrare ha saputo cogliere lo spirito del tempo, offrendo una riflessione profonda su questioni che attraversano confini nazionali e culturali.

L’Accademia di Svezia ha motivato la sua scelta sottolineando la “prosa poetica e intensa” di Han Kang, capace di affrontare “traumi storici” e di svelare la fragilità dell’esistenza umana. La sua scrittura, caratterizzata da una profonda consapevolezza delle connessioni tra corpo e anima, tra i vivi e i morti, è stata definita un’innovazione nella prosa contemporanea. Le opere di Han Kang sono conosciute anche per il loro stile sperimentale e poetico, che ha contribuito a farne una figura chiave nella letteratura moderna.

In Italia, tutti i suoi lavori, compreso “La vegetariana”, sono pubblicati da Adelphi e tradotti dalla versione inglese a cura di Milena Zemira Ciccimarra.