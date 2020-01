Noemi Letizia, chi è la concorrente di The Real Housewives di Napoli: età, Instagram, vita privata, Berlusconi (VIDEO)

Anticipato da un certo variegato battage pubblicitario, il programma tv The Real Housewives di Napoli, il Docu-reality, che parte questa sera, venerdì 24 gennaio 2020 su Real Time sta per lanciare nell’etere televisivo ben sei personaggi molto, molto particolari. Di chi si tratta?

Di sei donne della Napoli ‘bene’, ovvero persone che vivono nei quartieri considerati tra i più elevati, celebri e ‘in’ del capoluogo campano, che vorranno raccontare la loro vita di donne napoletane con tutto ciò che comporta in termini di eleganza, facoltà e qualità della vita. Insomma, per farla breve, le sei donne proveranno a descrivere della vita di benessere e magari lusso e belle abitudini che hanno.

Tra le concorrenti, tramite anche i video di presentazione, ha preso molto piede la figura di Noemi Letizia, che molti già ricorderanno per alcune vicende che legarono il suo nome a quello di Silvio Berlusconi. Ma chi è Noemi Letizia?

Noemi Letizia, chi è la concorrente di The Real Housewives di Napoli: età, curiosità, Berlusconi, video

The Real Housewives di Napoli, da oggi, alle 22.20 in chiaro sul canale 31 parla dunque di sei donne che a Napoli, fanno la bella vita, frequentano posti e ambienti esclusivi e il lusso che contraddistingue la bella vita. Tra le concorrenti, farà molto scalpore la presenza di Noemi Letizia. Perchè? E’ presto detto.

28 anni, madre e moglie, la giovane Noemi Letizia arriva al programma The Real Housewives di Napoli, in onda da questo venerdì alle 22.20 su Real Time non come una perfetta sconosciuta. Anzi.

Molti ricorderanno infatti che questa ragazza, qualche anno fa, fu al centro di una sorta grosso caso nazionale che legò il suo nome ad alcune presunte notizie di stampo scandalistico.

In particolare l’allora 18enne Noemi divenne nota per un rapporto di amicizia piuttosto noto con Silvio Berlusconi. Una relazione che fece parlare molto, all’epoca, e che sollevò diverse polemiche.

Silvio Berlusconi si presentò addirittura al suo 18° compleanno. Il clamore che si generò e la complessità degli intrecci mediatici che analizzò questa amicizia nei minimi dettagli provando a sollevare un vespaio fece di Noemi un personaggio piuttosto noto, all’epoca.

Non è dubbio che un certo genere di chiacchiere siano state anche al centro delle motivazioni per cui Veronica Lario, moglie di Berlusconi, chiese il divorzio dall’ex premier.

Noemi Letizia oggi vive nel quartiere Chiaia con la sua famiglia allargata. Ha 3 figli, ha avuto un primo e ora un secondo compagno, è imprenditrice nel settore della cosmesi, è ama l’estetica, e i prodotti come le creme e quelle dei trattamenti di bellezza. Sul braccio sfoggia il tatuaggio della sua frase preferita: Sii affamato, sii folle.

Questo è il suo video di presentazione.