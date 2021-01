“Noi conduciamo una battaglia di libertà pensando al futuro dei nostri figli” replica Renzi a Conte

Puntuale, come ogni martedì, Matteo Renzi affida il suo pensiero all’E-news settimanale dove, di ‘pancia’, il leader di Iv dice tutto ciò che pensa. Stavolta poi a ‘pungolare’ Renzi, quanto affermato da Conte in merito alla crisi di governo: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il loro sostegno di Iv“.

Renzi: “Noi facciamo politica, studiamo, non stiamo qui a mettere i like”

Un ‘con te gioco più’ al quale l’ex premier replica rimarcando che “Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità”.

Renzi: “Apriamo una crisi nonostante i morti? Ma noi vogliamo più soldi per la Sanità”

E per dare idea di come sia anche facile ‘strumentalizzare’ un concetto, il leader di Iv scrive che, ”Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. Vogliamo più soldi per la sanità. È così difficile da capire?“.

Renzi: “Stiamo conducendo una battaglia di libertà pensando al futuro dei nostri figli”

Dunque, tiene a chiarire il leader di Iv, “Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull’educazione, sull’innovazione. Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto. Tutto il resto è chiacchiera populista”.

Renzi.: “Il piano pandemico prevede di scegliere chi curare: senza soldi usiamo il Mes”

E tanto per citarne una scrive ancora Renzi: “Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: ‘Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare’. Io dico una cosa più semplice: ‘Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES’…“.

Max