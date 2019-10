Gigi D’Alessio torna con ‘Noi due’, inediti e duetti

In molti ne sentivano la mancanza, perché parliamo di un ottimo musicista e fine interprete il quale, senza necessariamente schiacciare l’occhiolino alla tendenza del momento, riesce sempre ad emozionare restituendo freschezza ad una scrittura ‘classica’, e sempre ragionata passando attraverso il cuore.

Stiamo parlando di Gigi D’Alessio il quale, il prossimo 18 ottobre torna nei negozi e sulle piattaforme digitali con ‘Noi Due’ (GGD Edizioni Srl/Sony Music). Un album maturo, dove il musicista ed interprete napoletano diverte ed emoziona, producendosi in bellissimi duetti con diversi artisti affermati.

Intanto, ad omaggiare questi bellissimi 20 anni di musica – e di successo – va subito sottolineata la magistrale esecuzione di ‘Non dirgli mai’, ri-arrangiata dal M° Adriano Pennino, ed eseguita London Symphony Orchestra.

In tema di duetti invece, ecco, ‘Domani vedrai’, ‘Non solo parole’ (Giusy Ferreri), ‘Una bellissima storia’, ‘L’Ammore’ (con Fiorella Mannoia che ‘si lancia’ in napoletano), ‘Puorteme cu tte’, ‘La Milano da bere’ (con Emis Killa), ‘Cosa vorresti davvero’, ‘Mentre a vita se ne va’, ‘Come me’ (con Luchè), ‘Amanti noi’, e ‘Quanto amore si dà’ (con Guè Pequeno).

Ovviamente, a ridosso dell’album si lavorerà sul mega tour che seguirà. L’evento sarà dato da una serie di ‘eventi unici’ che D’Alessio proporrà al fianco di Nino D’Angelo e che non mancheranno di suscitare grande consenso.

Ricordiamo inoltre l’impegno televisivo di Gigi il quale, al fianco di Vanessa Incontrada, dal 29 novembre sarà su Raiuno per tre puntate con ‘Vent’anni che siamo italiani’.

