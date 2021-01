“Noi in un Conte ter? Lui non ci vuole, ma da noi nessun veto”, spiega Renzi su Italia Viva

“Noi in un Conte ter? Lui non ci vuole, ma da noi...

“Non abbiamo mai pensato che l’obiettivo fosse cacciare Conte. Un anno e mezzo fa c’era un modo per cacciare Conte, non dare la fiducia al Conte bis. Io sono contento di aver mandato a casa Salvini. Io non ho nulla contro Conte, ma se per 6 mesi dici ‘stiamo rischiando l’osso del collo’ e non ti danno ascolto, io non voglio essere corresponsabile del più grande sperpero di risorse”.

Ancora una volta Matteo Renzi è tornato a chiarire le motivazioni per le quali in questi giorni, in seguito alle dimissioni delle due ministre (di un sottosegretario) di Italia Viva, si è giunti all’attuale crisi.

Renzi: “Se rientreremmo in un governo Conte? Lui ha detto di no…”

Dunque, fra domani e martedì Conte si rivolgerà alle Camere per capire il da farsi circa il destino di questo esecutivo e, tra ‘l’inopportuna’ possibilità di andare alle urne, e quella molto più papabile, di arrivare ad un ‘Conte ter’, il leader di Italia Viva replica: “Se rientreremmo in un governo Conte? Lui ha detto di no, noi non avevamo nessun veto“.

Renzi: “Io non ce l’ho con Conte o il Pd, ma su tutto ciò che non è stato fatto”

Quindi, intervenendo da Lucia Annunziata, Renzi tiene a rimarcare che “Il tentativo di buttare tutta questa crisi di governo su di me, sui miei rapporti col Pd, sui miei rapporti col premier sta diventando imbarazzante. Noi abbiamo detto alcune cose sul governo del paese, non sul Pd, non su Conte. Sui vaccini, sulla scuola. Siamo in un momento storico unico: da 30 anni l’Europa non ci fa spendere una lira. Noi abbiamo detto che la ricostruzione della casa dopo il terremoto della pandemia non sta funzionando. Non abbiamo fatto una battaglia con Conte, con il Pd, con il M5S. Abbiamo detto ‘su questi temi possiamo cambiare?’”.

Renzi: “Lo prendiamo il Mes?’. L’Italia se perde quest’occasione è finita”

Quindi, conclude ribadendo un concetto espresso in più occasioni: “Davanti a questa richiesta, i nostri amici e compagni di strada hanno fatto spallucce. Sono sei mesi che continuiamo a chiedere ‘lo prendiamo il Mes?’. L’Italia – avverte infine Renzi – se perde quest’occasione è finita”.

