Nomentano, party clandestino nella notte: e spaccio in zona rossa al Pigneto

Party clandestino scoperto nella notte in un’abitazione al Nomentano. I Carabinieri sono intervenuti in via Costantino Maes, dove alcuni abitanti della zona, intorno alle 3, avevano segnalato una festa privata con musica e schiamazzi. Giunti nell’appartamento, i militari hanno sorpreso 10 giovani – il figlio della proprietaria e 9 amici di varie nazionalità, tutti studenti universitari de “La Sapienza” – intenti a far baldoria, in palese violazione delle norme anti-Covid19. La “festa clandestina” è stata interrotta e i giovani sono stati identificati e sanzionati.

Zona rossa che non ferma lo spaccio con i pusher che vanno a caccia di clienti al Pigneto. Con questo sistema due spacciatori si erano organizzati, con uno dei due che andava alla ricerca dei tossicodipendenti per poi indirizzarli o portarli direttamente dal complice, che gli vendeva l’eroina. I due cittadini africani di 39 e 48 anni, scovati in una semi deserta isola pedonale di via del Pigneto, sono stati arrestati dalla polizia. Dalla perquisizione domiciliare rinvenuti 350 grammi di eroina, 1000 euro in contanti e 13 grammi di marijuana oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.