Nomine truccate nelle università, tra gli indagati anche Massimo Galli

Irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso delle facoltà di medicina e assunzione di docenti e anche di assistenti e dirigenti ospedalieri, questi motivi dell’inchiesta ordinata dal pm Luigi Furno e dall’aggiunto Eugenio Fusco.

Come riportato dall’Ansa, sono 33 le persone indagate, tra cui 24 docenti delle università di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo. Tra le accuse ipotizzate associazione per delinquere, corruzione e abuso di ufficio.

Anche il nome dell’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, risulta nel registro degli indagati. Il medico negli ultimi mesi ha vissuto un’ondata di popolarità per via delle continue ospitate in Tv, per parlare di Covid e pandemia. Da questa mattina sono in corso perquisizioni e acquisizioni di documenti da parte dei carabinieri del Nas di Milano.